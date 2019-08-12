Футбол
Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубовМатч ТВ 08:04
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу в Крыму
Обновлено 10 августа в 13:18
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса
По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.
Обновлено в 13:43
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
В администрации Южной Кореи заявили, что могут противостоять ракетам КНДР
Вооруженные силы Южной Кореи могут противостоять ракетам малой дальности, которые в настоящее время испытывает КНДР, сообщил телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно
Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Футбол
Кубок Германии, прямая трансляция матча «Энерги» — «Бавария»
Футбольный клуб «Энерги» на своей арене примет мюнхенскую «Баварию» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 14:20
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Краснодар» прибыл в Порту на ответный матч ЛЧ
«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено в 13:29
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Политика
Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил её продать
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши принял решение о её продаже из-за долгов.
Обновлено в 06:46
Здоровье
В ОМС могут включить пластические операции
Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено в 15:26
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Пугачеву раскритиковали в Сети за «детский» образ с сарафаном и кедами
Часть поклонников посчитали образ Примадонны неуместным для ее весьма почтенного возраста – некоторые из них назвали ее одежду не "молодежной", а "детской".
Обновлено в 13:07
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Ровно 19 лет назад затонула АПЛ «Курск»
Субмарина затонула 12 августа 2000 года, и в результате трагедии погибло 118 человек.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57