Футбол

Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубовМатч ТВ 08:04

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.
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Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубов

Матч ТВ08:04

Бакаевым интересуется «Удинезе»

Sport.ru08:44

Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубов

Sportbox.RU08:04

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РБК: «Удинезе» следит за Бакаевым

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Европейские клубы следят за прогрессом Бакаева в «Спартаке»

Чемпионат07:26

Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву

РБК06:54
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