Футбол
Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубовSportbox.RU 08:04
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия
Звезды российского шоу-бизнеса потребовали найти полицейского, ударившего девушку на прошедшей в Москве акции
Обновлено в 10:00
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
При пожаре в детском саду в США погибли пять детей
Обновлено в 03:58
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Владимир Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле
На мероприятие Владимир Путин приехал на российском мотоцикле «Урал» в компании главы Республики Крым Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 23:52
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
36-летний французский полузащитник последние 12 лет выступал за «Баварию». По окончании сезона-2018/19 Франк стал свободным агентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Спорт
Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.
Обновлено в 09:41
Политика
В базу «Миротворца» попал представитель миссии ОБСЕ в Донбассе
Россиянин Николай Алексеев, который является представителем миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 10:39
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%
Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.
Обновлено в 10:48
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51