Футбол

Хавбек «Спартака» Бакаев попал в сферу интересов европейских клубовSportbox.RU 08:04

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал несколько европейских клубов. Как сообщает источник, скауты европейских команд около года следят за хавбеком, но в последний месяц интерес особо обострился.
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