Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку. По информации Marca, арбитр Алехандро Эрнандес утверждает, что услышал от хавбека в свой адрес слово "негодяй", за что и применил наказание.

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Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

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