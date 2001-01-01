Футбол

Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»Neva.Today вчера в 15:37

Стороны договорились о трансфере игрока сегодня, 5 июля, в Казани. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
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Круговорот Сутормина

Soccer.ru03:20

«Бизнес Online»: Миллер и Минниханов курировали трансфер Сутормина в «Зенит»

Sports.ru04:50

«Зенит» всё-таки заберёт Сутормина у «Рубина». Семак попросил разобраться Миллера

Спорт БИЗНЕС Online01:22

Защитник «Рубина» Абдуллин может продолжить карьеру в «Зените»

Чемпионат04:59

Сутормин-челлендж. Как не перейти в «Зенит», а потом все же не суметь туда не перейти

Спорт-Экспресс01:25

Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»

Советский спортвчера в 12:54

СМИ: Подписавший контракт с «Рубином» Сутормин перейдет в «Зенит»

Матч ТВвчера в 12:30
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Политика

Глава ВЦИОМ описал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что нынешний президент России Владимир Путин уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Перевернувшийся в Черном море катер шел с пятикратным перегрузом

Обновлено в 04:45
Происшествия

Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 400 человек госпитализированы в результате паводков в Иркутской области, сообщил замглавы МЧС России Павел Барышев.
Обновлено в 01:32
Политика

Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Авто

В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC

На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты

Oppo выпустит новую линейку смартфонов Enco

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Обновлено в 02:25
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Наука

В России объявили конкурс по созданию математических центров мирового уровня

Министерство науки и высшего образования России утвердило правила конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ), а также объявило прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат гранты на создание четырех математических центров.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол

Де Росси принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.
Обновлено в 04:07
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Гаджеты

Консоли Xbox One S доступны по подписке с бесплатным возвратом до 10 июля

До 10 июля пользователи, успевшие оформить консоль Xbox One S по подписке Forward, получат возможность бесплатно ее вернуть в любой момент в течение двух лет.
Обновлено в 00:42
Авто

Назван ТОП-10 самых интересных автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Футбол

«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева

Бывший защитник «Спартака» Тургай Мохбалиев стал игроком «Уфы», сообщает официальный твиттер клуба.
Обновлено в 02:43
Единоборства

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Космос

Названы главные астрономические явления июля в России

Эксперты рассказали, какими астрономическими явлениями июль порадует россиян. Середина лета оказалась щедра в этом плане.
Обновлено вчера в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
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