Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»Neva.Today 15:37
Стороны договорились о трансфере игрока сегодня, 5 июля, в Казани. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
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Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.
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Происшествия
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Хохловскую площадь, которая имеет неофициальное название "Яма", закрыли на ремонт неделю назад.
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