Футбол

Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Чемпионат
09:52

Анжи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Стадион «Анжи Арена»
Игорь Чайковский
23′
27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
36′
46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
50′
Руслан Камболов
64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
67′
71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
74′
Андрес Понсе
76′
76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
81′
Медицинское обследование выявило у Коновалова перелом большого пальца правой ноги. Сообщается, что 22-летний футболист не сможет принять участие в матчах казанской команды до конца календарного года. Коновалов стал игроком казанского «Рубина» зимой 2018 года.
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