Футбол
Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмыЧемпионат09:52
Игорь Чайковский
|23′
|27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
|36′
|46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
|50′
Руслан Камболов
|64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
|67′
|71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
|74′
Андрес Понсе
|76′
|76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
|81′
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
24
Савичев
29
Ондуа
17
Чайковский
5
Кулик
4
Чансельор
9
Понсе
18
Ахъядов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
44
Навас
14
Гранат
12
Калинин
19
Байрамян
18
Могилевец
88
Камболов
77
Шекари
20
Азмун
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Медицинское обследование выявило у Коновалова перелом большого пальца правой ноги. Сообщается, что 22-летний футболист не сможет принять участие в матчах казанской команды до конца календарного года. Коновалов стал игроком казанского «Рубина» зимой 2018 года.
Чемпионат09:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Футбол
ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»
Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол
Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене
Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 14:58
Футбол
Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол
Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол
Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов
Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол
Солари: «„Реал“ всегда возвращается»
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с "Ромой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:50
Футбол
Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением
Жерар Пике был остановлен полицией Испании в августе и оштрафован за вождение с недействительным удостоверением.
Обновлено в 13:41
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол
Линделеф пропустил тренировку МЮ перед матчем с «Янг Бойз»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 14:58
Футбол
На «Первую пятерку» претендуют четыре футболиста
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Премьер-лиге.
Обновлено в 14:42
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
Футбол
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол
Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»
Напряжение между «Барсой» и «Реалом», которое создал Моуринью, повлияло на неудачи сборной Испании и атмосферу в команде.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 13:45