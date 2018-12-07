Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы
Матч ТВ
15:01

Молдавский полузащитник «Ростова» Александр Гацкан награжден орденом «Трудовая слава» Республики Молдовы. Как сообщает пресс-служба «Ростова», соответствующий указ уже подписан президентом республики Игорем Додоном. Напомним, цвета ростовского коллектива футболист защищает с 2008 года.
Матч ТВ15:01

Подробнее о событии

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Матч ТВ15:01

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Sportbox.RU15:01

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Soccer.ru14:32

Игрока «Ростова» Гацкана наградили государственной наградой Республики Молдовы

Евро-футбол.ру14:19

Молдавский полузащитник «Ростова» Гацкан получил государственную награду

Чемпионат14:03

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Спорт-Экспресс13:47

Игрок «Ростова» Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова

Sport24.ru13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

Обновлено в 15:39
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:59
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Добавим, что на 72-й минуте в составе «Спартака» красную карточку получил Даниил Лопатин. Первенство России среди молодежных команд.
Обновлено в 13:23
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отпустил травмированного Алексиса Санчеса в Чили

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес восстанавливается от травмы в Чили, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:30
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом я почувствовал себя маленьким человеком»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что считает Зинедина Зидана очень большим человеком, рядом с которым сам Мбаппе чувствует себя маленьким.
Обновлено в 15:22
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Обновлено в 13:33
Футбол

Президент «Мальме» скончался в возрасте 57 лет

Президент "Мальме" Хакан Джеппсон скончался в возрасте 57 лет, сообщает официальный сайт шведской команды.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Футбол

Почеттино: «Мне нравится играть на „Уэмбли“»

Обновлено в 15:17
Футбол

ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено в 15:29
Футбол

«Реал» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Баскетболисты мадридского "Реала" обыграли на выезде турецкий "Анадолу Эфес" в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:57
ещё по теме
Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016 года. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное