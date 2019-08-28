Футбол

Sports.ruSports.ruХавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»

22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
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«Ростов» отдал Эззатоллахи в аренду бельгийскому клубу

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Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский ФК «Эйпен» на правах аренды

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«Ростов» объявил об уходе Эззатоллахи в бельгийский «Эйпен»

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Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии

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Эззатоллахи перешел в бельгийский «Эйпен» на правах аренды

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Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»

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Полузащитник «Ростова» отправился в аренду в бельгийский «Эйпен»

Sport.ru12:30
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

Следователи проверят информацию СМИ о том, как пожилого пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу.
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В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
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Основанием для судебного разбирательства стал арест акций украинских «дочек» российских банков, включая «Проминвестбанк», в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
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Суд признал незаконным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа

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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности

Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
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Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
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Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации

Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
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Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Экономика

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
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В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку

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Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Экономика

МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт

МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.
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Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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Происшествия

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

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Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
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Армия и оружие

Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину.
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Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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