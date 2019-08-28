Футбол

Sports.ruSports.ruХавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»

22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
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«Ростов» отдал Эззатоллахи в аренду бельгийскому клубу

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