Футбол
Sports.ruХавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»
22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
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Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
Глава Пентагона Марк Эспер допустил возвращение Турции в программу создания истребителей пятого поколения F-35 при условии, если страна избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.
Парламентская газета 17:40
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Появилось видео с места обрушения стены здания в Новосибирске
Появилось видео обрушения стены одноэтажного здания в Новосибирске во время реконструкции.
ТАСС 02:37
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 26 августа в 20:01
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна квартир
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская.
Газета.Ru 15:28
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Общество
Импортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков
В России может исчезнуть импортная органическая продукция. Так, с 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об органической продукции».
АБН 04:27
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Здоровье
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 15:40
Политика
Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок
Крупнейшие российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и интернет-компании при участии Роскомнадзора подготовили поправки в закон "Об информации", согласно которым функционирующие в РФ поисковые системы будут обязаны подключаться к спецреестру пиратских ссылок и в течение шести часов удалять нелегальный контент, сообщила в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на текст соответствующего документа.
Интерфакс 20:18
Политика
СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Газета.Ru 17:46
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна вчера в 21:28
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Политика
В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма «Дориан»
Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
РИА Новости вчера в 10:46
Интернет
В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.
Взгляд.ру 18:31