Футбол
Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмыИзвестия 05:39
Полузащитник мадридского ФК «Реал» и сборной Испании по футболу Марко Асенсио может пропустить сезон из-за тяжелой травмы.
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Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
Россияне стали покупать меньше бытовой химии
По данным Nielsen, почти 80 процентов стиральных порошков, 71 процент кондиционеров для белья и 52 процента чистящих средств в денежном выражении россияне сейчас покупают только со скидкой.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика
ВТБ запустит своего мобильного оператора в сентябре
ВТБ планирует пилотный запуск своего мобильного оператора «ВТБ-Мобайл» в сентябре 2019 года, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.
Обновлено в 07:12
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в лагере детей увеличилось
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Политика
Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму в правовом невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам встречи с группой незарегистрированых кандидатов в Мосгордуму заявила, что некоторые из них недостаточно знают и уважают избирательное законодательство.
Обновлено в 06:46
Общество
Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»
Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба» на срок предварительного следствия до 7 сентября этого года.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В России запущена кампания против анонимности полицейских
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.
Обновлено в 06:30
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин также позвонил Мирзиёеву, чтобы тепло поздравить его с днем рождения.
Обновлено в 05:08
Музыка
Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04