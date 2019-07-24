Футбол

Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмыИзвестия 05:39

Полузащитник мадридского ФК «Реал» и сборной Испании по футболу Марко Асенсио может пропустить сезон из-за тяжелой травмы.
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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