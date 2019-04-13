Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судействаРИА Новости 10:00

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства. ЦСКА в домашнем матче 23-го тура РПЛ уступил "Оренбургу" со счётом 2:3.

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

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