Футбол

Хавбек «Монпелье» стал игроком «Кельна»Матч ТВ 11:54

Полузащитник «Монпелье» Элье Схири перешел в немецкий «Кельн».
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Хавбек «Монпелье» стал игроком «Кельна»

Матч ТВ11:54

Хавбек «Монпелье» стал игроком «Кельна»

Sportbox.RU11:54

«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»

Soccer.ru11:53

«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»

Спорт-Экспресс11:37
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В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
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Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон

Напомним, что помимо TikTok, компания ByteDance владеет приложением Musical. y и собственным мессенджером.
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Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Происшествия

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Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
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Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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Армия и оружие

Помпео: администрация США обладает всеми санкционными полномочиями

Американская администрация обладает всеми необходимыми полномочиями по применению односторонних санкций в отношении других государств, и Конгрессу США нет необходимости готовить новые законопроекты в данной области.
Обновлено в 11:31
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

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Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
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Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
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Происшествия

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Обновлено в 11:23
Армия и оружие

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Кино

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Гран-при за лучший фильм третьего фестиваля дебютного документального кино "Рудник" удостоена украино-польско-французская лента режиссера Алисы Коваленко "Домашние игры".
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Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено в 11:50
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Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

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Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
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Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Город в Федеративной Республике Германия, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Город-миллионник Кёльн является четвёртым по населению и третьим по площади городом Германии, а также одним из крупнейших экономических и культурных центров страны. Кроме того, Кёльн - крупнейший центр 10-миллионной надагломерации Рейнско-Рурского региона и центр 2-миллионной моноцентрической агломерации. «Метрополия на Рейне», как часто называют Кёльн, - один из старейших городов Германии, который играл значительную роль в истории Европы на протяжении всего своего существования, начиная с Римской эпохи. Кёльн знаменит своим главным храмом - Кёльнским собором, одним из главных католических храмов Германии.
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