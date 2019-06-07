Хавбек «Монако» может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:23

Руководство Манчестер Юнайтед готовится к уходу полузащитника сборной Франции Поля Погба. Согласно источнику, если чемпион мира решится покинуть Олд Траффорд, англичане попробуют пригласить на его место хавбека Монако Юри Тилеманса.

Хавбек «Монако» может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше.

Общество В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.

Армия и оружие Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Общество В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.

Происшествия Петербуржец начал драку с мигрантами на Васильевском острове На Васильевском острове Санкт-Петербурга в воскресенье произошла драка, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 7 июня.

Происшествия В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.

Политика Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Политика Украинский политик указал на полную зависимость Киева от Москвы Как сообщает РИА Новости, Спивак указал на то, что Россия способна при желании влиять на энергетическую безопасность Украины по своему усмотрению.

Культура Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске сериала «Друзья» Актриса Дженнифер Энистон, исполнительница роли Рэйчел Грин в телесериале 90-х «Друзья», рассказала о возможном перезапуске легендарного шоу.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Авто Продажи автомобилей в России упали на 7% "АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.

Футбол «Тоттенхэм» нашёл замену для Эриксена «Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Политика Путин пригласил американскую журналистку на татами Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.