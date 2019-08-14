Футбол
Хавбек «Монако» Лопеш перешёл в «Севилью»Чемпионат 03:47
Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте монегасков.
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Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Общество
В школах предложили ввести факультатив по киберспорту
Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.
Обновлено в 04:26
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Музыка
Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на Зеленского
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Арктическая группировка Северного флота направилась в порт Дудинка
Арктическая группировка Северного флота направилась в порт Дудинка.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
Обновлено в 07:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50