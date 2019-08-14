Футбол

Хавбек «Монако» Лопеш перешёл в «Севилью»Чемпионат 03:47

Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте монегасков.
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