Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИРИА Новости 18:00

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

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