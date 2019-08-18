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Смотреть больно. Полузащитник «Луча» получил перелом челюстиСпорт-Экспресс 09:17
Полузащитник «Луча» Дмитрий Кулагин получил серьезную травму в матче чемпионата Олимп-ФНЛ против «Факела» (3:0). 21-летний хавбек столкнулся с вратарем соперника.
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К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй.
— Рустем Хузин, российский футболистSports.ru 07:20
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