Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»Советский спорт 08:36
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти. Как сообщил после встречи главный тренер Луча Рустем Хазин, Калугина увезли в больницу.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Обновлено в 06:52
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»
Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.
Обновлено в 08:57
Музыка
Джонни Марр продал душу за славу
Джонни Марр выпустил клип на песню "The Bright Parade".
Обновлено в 00:58
Здоровье
Назван рис, который снижает уровень «плохого» холестерина в организме
Известно, что в организме существует "хороший" и "плохой" холестерин.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Володин предложил построить в Саратовской области еще один аэропорт
Есть планы по строительству аэропорта в Балакове.
Обновлено в 05:55
Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:03
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев
Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.
Обновлено 16 августа в 09:17
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне
Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Футбол
«Фортуна» Кошелева уступила «Виллем II»
«Виллем II» на выезде обыграл «Фортуну» (3:2) в матче третьего тура чемпионата Голландии. В составе хозяев дубль сделал Виталий Дамашкан.
Обновлено в 08:13
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
Обновлено в 03:48
Технологии
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей
Обновлено в 08:34
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
Специалисты издания tarantas.news представили самые интересные концепты, которые так и не увидели свет.
Обновлено в 04:08