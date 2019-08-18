Футбол

Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»Советский спорт 08:36

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Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти. Как сообщил после встречи главный тренер Луча Рустем Хазин, Калугина увезли в больницу.
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Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»

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Страшная травма полузащитника «Луча» Калугина. Игрок сломал верхнюю челюсть в стыке с вратарем

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Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела» Ермаковым

Sports.ru07:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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