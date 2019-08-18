Футбол
Хавбек «Луча» получил травму после столкновения с голкипером «Факела»МК-Спорт 10:52
Полузащитник «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом» Полузащитник футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин травмировался во время матча девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского «Факела».
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К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй.
— Рустем Хузин, российский футболистSports.ru 07:20
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Спортивный директор «Луча» — о переломе челюсти Калугиным: «У нас футболисты на вес золота»
Bookmaker-ratings.ru08:22
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