К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй.

Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти. Как сообщил после встречи главный тренер Луча Рустем Хазин, Калугина увезли в больницу.

Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»

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