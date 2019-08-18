Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»Советский спорт 08:36
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти. Как сообщил после встречи главный тренер Луча Рустем Хазин, Калугина увезли в больницу.
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К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы поскорее возвращался в строй.
— Рустем Хузин, российский футболистSports.ru 07:20
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