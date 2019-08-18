Футбол
Хавбек «Луча» Калугин получил серьёзную травму в матче с «Факелом»Чемпионат 07:55
Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин получил серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0). 21-летний игрок был травмирован в результате столкновения с голкипером.
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Обновлено в 04:00
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В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
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Политика
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Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
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Опубликована фотография солнечного затмения с Луны
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Армия и оружие
В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев
Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.
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