Футбол

Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»Sport24.ru 12:31

Левый вингер «Легии» Михал Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Polsat Sport. Ожидается, что 28-летний поляк заключит контракт на три сезона. Его зарплата составит 500 тысяч евро в год, в то время как в «Легии» он получал 300 тысяч.
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Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»

Sport24.ru12:31

Тульский «Арсенал» близок к трансферу хавбека «Легии» Кухарчика

Чемпионат11:14

Источник: Полузащитник «Легии» Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал»

Советский спорт11:29

СМИ: Тульский «Арсенал» может усилиться полузащитником сборной Польши

Матч ТВ11:26

Тульский «Арсенал» близок к подписанию полузащитника польской «Легии»

Газета.Ru12:14

СМИ: Кухарчик может перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспресс11:07

Хавбек «Легии» Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал»

Sports.ru10:48
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
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Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
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Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

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Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Подмосковье разбился известный мотоблогер, руливший ногами

На трассе «Дон» в Подмосковье накануне вечером разбился известный мотоблогер Артем Болдырев, известный под ником Болт, пишет Baza.
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Авто

Новый Kia Seltos – сколько он будет стоить

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«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
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Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
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Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
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Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России

Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Происшествия

СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова

СК сообщает, что будут установлены все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и «при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».
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Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Финансы

Акции Сбербанка подешевели на 5%

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Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана разгромила национальную команду Сан-Марино со счётом 4:0. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена».
Обновлено в 12:27
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Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
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L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
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Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
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Иван Голунов покинул здание Главного следственного управления МВД

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 13:58
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