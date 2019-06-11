Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»Sport24.ru 12:31

Левый вингер «Легии» Михал Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Polsat Sport. Ожидается, что 28-летний поляк заключит контракт на три сезона. Его зарплата составит 500 тысяч евро в год, в то время как в «Легии» он получал 300 тысяч.

Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»

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