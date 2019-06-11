Хавбек «Легии» Кухарчик станет игроком тульского «Арсенала»Metaratings 12:57

Тульский «Арсенал» усилится полузащитником «Легии» и сборной Польши Михалом Кухарчиком. Как утверждают польские СМИ, туляки планируют заключить с футболистом трёхлетний контракт. Согласно условиям контракта, зарплата игрока вырастет с 300 до 500 тысяч евро в год.

Происшествия Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.

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