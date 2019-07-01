Футбол
Хавбек Кварацхелия покинул московский «Локомотив»Телеканал 360° вчера в 14:43
По данным издания, 18-летний игрок покинул московский клуб, поскольку накануне истекло арендное соглашение с «железнодорожниками». Уточняется, что полузащитник перешел в стан «Локомотива» в феврале этого года из грузинской команды «Рустави».
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Семин: «Кварацхелия должен был оставаться в „Локомотиве“, это суперталантливый игрок»
Sport24.ruвчера в 10:54
Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ согласовал контракт с Кварацхелией. Что случилось теперь – непонятно»
Спорт-Экспрессвчера в 11:54
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Обновлено вчера в 08:56
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По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
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Происшествия
Автомобильное движение по мосту через реку Ию в Тулуне восстановлено
Автомобильное движение по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен в результате паводка, восстановлено.
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На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников
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Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
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Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих
Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 02:43
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Ракета «Союз-2» установлена на стартовую позицию космодрома Восточный
Ракета космического назначения "Союз-2" установлена в стартовую систему на космодроме Восточный.
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В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
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Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
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Принцип «где ловим, там и строим» поставлен под сомнение
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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
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Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Артемий Панарин: «„Коламбус“, надеюсь, не сильно злишься на меня»
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Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
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Renault выпустил лимитированную серию Duster Black Collector
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что партия "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан.
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