Футбол

Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»Sports.ru 13:09

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв). На 45-й минуте игры датчанин получил вторую желтую карточку за опасную игру. За матчем «Краснодар» – «Рубин» можно следить с помощью видеотрансляции, а также текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.
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