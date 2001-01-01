Футбол
Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»Sports.ru 13:09
Реми Кабелла
|13′
Иван Игнатьев
|17′
Юнес Намли
|18′
|24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
|45′+2′
|50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
|66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|67′
|76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|78′
Магомед Сулейманов
|80′
|83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
|89′
|90′+1′
Игорь Коновалов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
6
Рамирес
93
Сулейманов
33
Берг
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
59
Макаров
10
Коновалов
20
Марков
77
Акбашев
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв). На 45-й минуте игры датчанин получил вторую желтую карточку за опасную игру. За матчем «Краснодар» – «Рубин» можно следить с помощью видеотрансляции, а также текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров
Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Android-смартфоны получат обновления сервисов Apple раньше, чем устройства на iOS
Apple обновила собственное приложение Apple Music для Android.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Финансы
Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб
Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной опубликовал умилительное видео с дочерью Теоной
Дочь российской актрисы и телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова Теона, по мнению фолловеров, становится звездой Instagram.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Культура
Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде
ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
В ведомстве добавили, что за призывы к массовым беспорядкам тоже предусмотрено лишение свободы.
Обновлено в 00:30
Экономика
В Оренбуржье стало меньше предприятий-должников
Примечательно, что большинство предприятий-должников находится в стадии банкротства.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США в отношении латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:55
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Футбол
Молодёжка «Спартака» ушла от поражения в матче с «Ахматом»
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Украинские силовики перебросили в Донбасс танки, гаубицы и БМП
Командование украинской армии перебросило в Донбасс БМП, танки и гаубицы.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено в 20:08