Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв). На 45-й минуте игры датчанин получил вторую желтую карточку за опасную игру. За матчем «Краснодар» – «Рубин» можно следить с помощью видеотрансляции, а также текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»

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