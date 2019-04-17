Спорт
Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслуБлокнот Краснодар 03:35
Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое, — цитируют слова Мамаева из зала суда "РИА Новости".
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Ученых возмутила продажа скелета настоящего тираннозавра на eBay
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В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
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Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
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Общество
ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью
Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
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Происшествия
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Общество
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Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
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В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Футбол
Букмекеры не верят в выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ
Согласно имеющейся линии, победа «Манчестер Сити» в предстоящей встрече оценивается с коэффициентом 1,32, а на проход «горожан» в полуфинал можно поставить за 1,62.
Обновлено в 05:56
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского
Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Происшествия
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Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша
Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
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Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
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Эммануэль Макрон пообещал отреставрировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено вчера в 14:15
Технологии
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Футбол
Перин выбыл из-за травмы до конца сезона
26-летний голкипер 14 апреля получил травму плеча на тренировке "бьянконери".
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Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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