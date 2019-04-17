Спорт

Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслуБлокнот Краснодар 03:35

Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое, — цитируют слова Мамаева из зала суда "РИА Новости".
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Мамаев сослался на слова Путина в суде

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Павел Мамаев: «Заявление прокуратуры по нашему делу противоречит словам президента страны»

Спорт-Экспресс03:09

Мамаев: то, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента

Чемпионат03:35

Мамаев: «Все здравомыслящие люди России понимают, что мы с Кокориным не особо опасные преступники»

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Мамаев считает, что заявления прокуратуры противоречат словам президента России

RT на русском03:41

Футболист Павел Мамаев: мы не особо опасные преступники

Кубань 2403:52

Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслу

Блокнот Краснодар03:35
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Ученых возмутила продажа скелета настоящего тираннозавра на eBay

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:32
Политика

Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
Обновлено в 02:46
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Кино

Компания Бекмамбетова приступила к созданию фильма о трагедии в Керчи

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Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Общество

Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей

Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Футбол

Букмекеры не верят в выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ

Согласно имеющейся линии, победа «Манчестер Сити» в предстоящей встрече оценивается с коэффициентом 1,32, а на проход «горожан» в полуфинал можно поставить за 1,62.
Обновлено в 05:56
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт

ЦОДД призвал водителей не терять концентрацию из-за хорошей погоды

Обновлено в 05:51
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие

Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша

Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
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Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Обновлено в 01:54
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Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

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Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
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Перин выбыл из-за травмы до конца сезона

26-летний голкипер 14 апреля получил травму плеча на тренировке "бьянконери".
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Футбол

Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России

Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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