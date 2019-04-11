Происшествия
Хавбек «Краснодара» Мамаев извинился перед избитым Соловчуком в судеКубанские новости 14:00
Ранее на заседании футболисты частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях. Ранее свидетель драки рассказал в суде, что потасовка Павла Мамаева и его друзей с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком началась после того, как шофер назвал молодых людей «петухами».
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
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Политика
Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Политика
США пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от покупки российских С-400
Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что не откажутся от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов.
Обновлено в 16:00
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Космос
Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
Обновлено в 15:12
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Политика
Ассанжа предал Ленин из Эквадора
Решение о выдаче Ассанжа принималось в Эквадоре на самом высоком уровне: с объяснениями выступил нынешний президент страны Ленин Морено.
Обновлено в 11:00
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Футбол
Алвес: «Пока Неймара не понимают»
Напомним, что из-за травмы ноги Неймар пока не играет, в его активе 13 голов и 6 результативных передач в 13 матчах Лиги 1.
Обновлено в 15:45
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36