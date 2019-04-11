Хавбек «Краснодара» Мамаев извинился перед избитым Соловчуком в судеКубанские новости 14:00

Ранее на заседании футболисты частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях. Ранее свидетель драки рассказал в суде, что потасовка Павла Мамаева и его друзей с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком началась после того, как шофер назвал молодых людей «петухами».

Хавбек «Краснодара» Мамаев извинился перед избитым Соловчуком в суде

Политика Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.

Хоккей Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Политика У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.

Здоровье В Греции впервые родился ребенок от трех родителей В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.

Космос Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.

Политика Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1» Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.

Политика Ассанжа предал Ленин из Эквадора Решение о выдаче Ассанжа принималось в Эквадоре на самом высоком уровне: с объяснениями выступил нынешний президент страны Ленин Морено.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Интернет Сайт Searchface начал работать через авторизацию Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».

Шоу-бизнес 57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.

Политика Рейтинг Путина среди электората растет Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Здоровье Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.

Футбол Алвес: «Пока Неймара не понимают» Напомним, что из-за травмы ноги Неймар пока не играет, в его активе 13 голов и 6 результативных передач в 13 матчах Лиги 1.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.