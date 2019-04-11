Происшествия

Хавбек «Краснодара» Мамаев извинился перед избитым Соловчуком в судеКубанские новости 14:00

Ранее на заседании футболисты частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях. Ранее свидетель драки рассказал в суде, что потасовка Павла Мамаева и его друзей с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком началась после того, как шофер назвал молодых людей «петухами».
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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