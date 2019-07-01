Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»Metaratings 16:36
Судья в своем отчете указал, что Черников допустил «оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры». В частности, он назвал Гасанова «чуркой». Футболисту грозит дисквалификация на пять матчей.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:42, Вашингтон
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Обновлено в 06:52
Кино
Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана
Обновлено в 11:20
Общество
В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar
Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.
Обновлено в 19:44
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Общество
Россияне не хотят получать электронные паспорта
Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.
Обновлено в 09:09
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Космос
Луна оказалась значительно старше, чем считалось ранее
Химический анализ образцов лунных пород, собранных астронавтами NASA во время миссий программы «Аполлон», показал, что естественный спутник Земли начал затвердевать спустя примерно 50 миллионов лет после образования Солнечной системы.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» подозреваются во взяточничестве
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» стали фигурантами уголовных дел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК РФ.
Обновлено в 20:26
Авто
Татарстанец собрал Hummer из запчастей «ЗИЛа» и комбайна
Обновлено в 10:35
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество
Во Владимировке продолжается активное информирование населения
По словам сотрудников администрации Благовещенского района, работавших вчера на территории Владимировки, население относится к подобного рода визитам с большим пониманием.
Обновлено в 21:26
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Авто
Opel скоро представит обновленный Insignia
Модельный ряд Opel Insignia скоро будет обновлен, о чем свидетельствуют снимки частично замаскированных прототипов.
Обновлено в 08:33
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Театры
Владимир Машков назвал условия возвращения в большое кино
Актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что сможет вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается в настоящее время.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 19:13
Единоборства
Сын экс-чемпиона мира по боксу госпитализирован после спарринга
Боксер Кристиан Кастильо, сын экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо, госпитализирован в мексиканской Тихуане с травмой головы, полученной в ходе спарринг-сессии, сообщает boxingscene.
Обновлено в 19:02
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58