Футбол

Хавбек Канте покинул сборы «Челси» в Японии из-за травмыREGNUM 05:00

Французский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’голо Канте выехал из расположения команды на спортивных сборах в Японии и направился авиарейсом в Великобританию, сообщает 21 июля пресс-служба «Челси».
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Канте из-за травмы покинул сбор «Челси» в Японии

Sport24.ru02:41

Канте из-за травмы покинул сбор «Челси» в Японии

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Канте покинул предсезонные сборы «Челси» в Японии из-за травмы колена

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Канте уехал со сборов «Челси» в Японии по состоянию здоровья

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Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

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Канте покинул сбор «Челси» в Японии из-за травмы

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Канте покинул сбор «Челси» по состоянию здоровья

ТАСС05:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
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