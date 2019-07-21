Футбол
Хавбек Канте покинул сборы «Челси» в Японии из-за травмыREGNUM 05:00
Французский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н’голо Канте выехал из расположения команды на спортивных сборах в Японии и направился авиарейсом в Великобританию, сообщает 21 июля пресс-служба «Челси».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
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Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
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Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
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British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
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В России назвали наименее востребованные профессии
Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
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Армия и оружие
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«Локомотив» примет «Тамбов» во втором туре чемпионата России
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Политика
Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
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Гаджеты
Компания Google получила патент на гибридный ноутбук
Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
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Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России.
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Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
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50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
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Происшествия
Автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе
В Сковородинском районе Амурской области легковой автомобиль провалился в промоину на шоссе.
Обновлено в 07:35
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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Шоу-бизнес
Шубская блистала на свадьбе в Монако в изумрудном платье Roberto Cavalli
Для торжественной церемонии жена Овечкина надела роскошное длинное платье по фигуре от Roberto Cavalli изумрудного цвета, дополнив свой элегантный образ изящными украшениями и сверкающим светлым клатчем.
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Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.
Обновлено в 09:03
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Спорт
Чемпионат мира. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, завершилась мужская эстафета у пловцов 4х100 метров вольным стилем.
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Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
Вроде только недавно Марат Хайруллин призывал россиян собирать деньги для своей жены, рассказывал, что супруга выносила из банка деньги для него.
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Обнаружен труп пропавшего екатеринбуржского бизнесмена
На Среднем Урале сегодня ночью нашли тело уральского бизнесмена Евгения Байдина, которого разыскивали практически два месяца.
Обновлено в 06:54
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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Ученые заявили о вреде школьных каникул
Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику учеников и преподавателей.
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