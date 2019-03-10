Футбол

Хавбек «Фиорентины» Кьеза может перейти в «Тоттенхэм»Газета.Ru 05:04

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Тоттенхэме", сообщает SUN. Для лондонского клуба покупка итальянца стоит на первом месте. По информации источника, наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино уверен, что 21-летний Кьеза сможет расшевелить его команду.
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