Атакующий полузащитник «Фенербахче» и сборной Словении Миха Зайц может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщили в Турции. По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.

Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

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