Футбол

Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евроSport24.ru 07:04

Атакующий полузащитник «Фенербахче» и сборной Словении Миха Зайц может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщили в Турции. По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.
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Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

Sport24.ru07:04

Полузащитник Зайц может перейти в «Краснодар»

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Газета.Ru06:21

СМИ: «Краснодар» может купить хавбека «Фенербахче» за 8 миллионов евро

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«Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче»

Sport.ru08:29

СМИ: Миха Зайц может перейти в «Краснодар» на следующей неделе

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