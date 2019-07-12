Футбол
Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евроSport24.ru 07:04
Атакующий полузащитник «Фенербахче» и сборной Словении Миха Зайц может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщили в Турции. По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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