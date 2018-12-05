Происшествия

Хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев попросил отпустить его на свободу
Кубанские новости
06:13

Футболисты 11 октября были арестованы на два месяца, до 8 декабря. Ранее Алана Мамаева заявила, что ее муж и нападающий «Зенита» Александр Кокорин не заслуживают того, чтобы сидеть в тюрьме. Жена футболиста «Краснодара» Мамаева рассказала о причине драки ее мужа с водителем.
Кубанские новости06:13

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Мамаев призвал в свидетели защиты свою любовницу из Литвы

Московский Комсомолец05:58

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Газета.Ru05:55

Павел Мамаев: я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Вести.Ru05:40

Мамаев: у меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен находиться с ними

Чемпионат05:34

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

RT на русском05:33

Павел Мамаев: «Предварительного сговора не было. На видео это видно»

Спорт-Экспресс05:27

Мамаев: «Предвзято и надумано думать, что я могу скрыться»

Sport24.ru05:35
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина на два месяца

Обновлено в 09:36
Происшествия

Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся

Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог

Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Москве школьник попал в больницу после «прикола» в туалете

Старшеклассники "ради прикола" положили на дверь тяжелое металлическое крепление от парты.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе

Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве у посетительницы ресторана украли кольцо за 7,5 млн рублей

Неизвестные украли кольцо Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей у посетительницы ресторана в центре Москвы.
Обновлено в 09:05
Происшествия

СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 08:48
Происшествия

На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля

Автоавария с участием трех автомобилей произошла на пересечении улиц Теплый Стан и Профсоюзной на юго-западе Москвы.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр

Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.
Обновлено в 07:54
Происшествия

У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение

У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:28
Происшествия

Три человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

Мужчина, женщина и 17-летняя девушка погибли в результате отравления угарным газом в станице Ессентукской Предгорного района Ставропольского края, сообщает в среду пресс-служба АО "Газпром Газораспеределение Ставрополь".
Обновлено в 09:23
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша исчез на пути в Петербург

Обновлено в 08:50
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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