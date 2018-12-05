Происшествия
Хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев попросил отпустить его на свободу
Хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев попросил отпустить его на свободуКубанские новости06:13
Футболисты 11 октября были арестованы на два месяца, до 8 декабря. Ранее Алана Мамаева заявила, что ее муж и нападающий «Зенита» Александр Кокорин не заслуживают того, чтобы сидеть в тюрьме. Жена футболиста «Краснодара» Мамаева рассказала о причине драки ее мужа с водителем.
Кубанские новости06:13
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина на два месяца
Обновлено в 09:36
Происшествия
Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся
Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог
Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве школьник попал в больницу после «прикола» в туалете
Старшеклассники "ради прикола" положили на дверь тяжелое металлическое крепление от парты.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе
Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве у посетительницы ресторана украли кольцо за 7,5 млн рублей
Неизвестные украли кольцо Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей у посетительницы ресторана в центре Москвы.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»
Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 08:48
Происшествия
На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля
Автоавария с участием трех автомобилей произошла на пересечении улиц Теплый Стан и Профсоюзной на юго-западе Москвы.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей
Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр
Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.
Обновлено в 07:54
Происшествия
У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение
У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:28
Происшествия
Три человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
Мужчина, женщина и 17-летняя девушка погибли в результате отравления угарным газом в станице Ессентукской Предгорного района Ставропольского края, сообщает в среду пресс-служба АО "Газпром Газораспеределение Ставрополь".
Обновлено в 09:23
Происшествия
Грузовик с 20 тоннами фарша исчез на пути в Петербург
Обновлено в 08:50