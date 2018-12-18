Футбол

Хавбек ЦСКА Влашич включён в символическую сборную группового этапа ЛЧ
REGNUM
02:21

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич включён в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football. Об этом сообщается на странице Лиги чемпионов в Twitter.
REGNUM02:21

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Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 20:17

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 20:17

Игрок ЦСКА попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 15:28

Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 13:44

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 13:36

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 13:29

Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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