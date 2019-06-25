Футбол
Хавбек ЦСКА Влашич получил травму в матче Хорватия — АнглияГазета.Ru 17:15
Встреча завершилась со счетом 3:3. Один из мячей хорватской команды забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который недавно продлил контракт с армейцами на пять лет. Однако отпраздновать свой гол он не смог, так как получил травму.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Вашингтон
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