Футбол

Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу»
Sports.ru
05:50

«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона. «Все может быть, но пока еще рано об этом говорить», – прокомментировал данную информацию генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
Sports.ru05:50

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Гендиректор «Уфы»: «Хосонов входит в сферу наших интересов»

Спорт-Экспресс06:13

«Уфа» может арендовать хавбека ЦСКА Хосонова

Sport24.ru05:30

СМИ: Хосонов может перейти в «Уфу»

Sportbox.RU05:57

Хавбек ЦСКА Хосонов может пополнить состав «Уфы»

Газета.Ru05:46

Источник: «Уфа» может арендовать у ЦСКА Хосонова

Советский спорт05:34

СМИ: Хосонов может перейти в «Уфу»

Матч ТВ05:57

Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу»

Sports.ru05:50
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
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Неизвестный убил полицейского в Подольске

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В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
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Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
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В России вновь выросли цены на бензин

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Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
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Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

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Обновлено в 03:52
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Политика

США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске не снесут

«Пострадавший в результате взрыва дом в Магнитогорске, несмотря на петицию в интернете, не будет снесен и расселен», — заявил Дубровский.
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Экономика

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Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
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США исключили размещение войск на Курилах

США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.
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Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи

Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
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Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.
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Польша попала в зависимость от российского угля

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Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
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Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
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В Приамурье появилась детская горка из замерзших нечистот

В селе Чигири Благовещенского района Приамурья из-за переполненных септиков возникла ледяная горка из нечистот, с которой начали кататься дети.
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Политика

Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США

Как отметил глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак, если приостановка работы правительства США продлится до 1 марта и через несколько месяцев появится проблема потолка государственного долга, агентство может быть вынуждено "задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет", а также о том, "совместимо ли все это" с рейтингом AAA.
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В управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
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Как пишет газета «Коммерсантъ», продукция американской компании подорожала на 1,7%, а южнокорейский бренд «избирательно» повысил стоимость гаджетов на 2%. Отмечается, что с 1 января 2019 года НДС в России увеличился до 20%.
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Медведь родился в Австрии в 2001 году и попал под опеку Московского зоопарка, который подарил его Эстонии в 2009 году.
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Хакер из «Шалтай-Болтай» освобожден условно-досрочно

Сегодня вступило в законную силу решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного участника хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова.
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