Происшествия
Полузащитника «Челси» задержали за вождение в нетрезвом видеРБК 06:13
Дринкуотер, находившаяся с ним в машине подруга, а также управлявшая Skoda женщина получили незначительные повреждения. После ДТП 29-летний футболист был задержан полицией графства Чешир. Полузащитнику предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и отпустили до суда.
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