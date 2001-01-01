Происшествия
Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом видеЕвро-футбол.ру 03:02
Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, прокомментировал деятельность России в Арктике.
Обновлено в 03:49
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
Обновлено в 01:51
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты
Операторы и ФСБ выступили против внедрения eSim из-за ценовых войн
Источники утверждают, что операторы выступили против внедрения технологии, так как, по их мнению, eSim лишит их доходов от продажи физических сим-карт, обострит конкуренцию и приведет к ценовым войнам.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Россияне стали меньше разводиться
По данным аналитиков, с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось на 589 тысяч.
Обновлено в 02:04
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
Наука
Определен ген, влияющий на развитие психических болезней
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой
Обновлено в 03:29
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Космос
Солнце может «обстрелять» Землю плазменным дождём
Обновлено вчера в 06:15
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11