Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом видеЕвро-футбол.ру 03:02

Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде

Политика Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, прокомментировал деятельность России в Арктике.

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Гаджеты Операторы и ФСБ выступили против внедрения eSim из-за ценовых войн Источники утверждают, что операторы выступили против внедрения технологии, так как, по их мнению, eSim лишит их доходов от продажи физических сим-карт, обострит конкуренцию и приведет к ценовым войнам.

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