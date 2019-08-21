Футбол
Хавбек «Браги» Орта о «Спартаке»: «Мы нацелены пройти дальше»Sports.ru 10:58
Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился мыслями перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Спартака».
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Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Политика
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Обновлено в 18:11
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Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Экономика
Альфа-банк создает «дочку» на Кипре
Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.
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Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
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Космос
Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX
Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
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Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев спел о любви к своей стране
Клип Назарбаева был опубликован в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.
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Авто
Skoda снизила цены на Kodiaq, но увеличила их на Octavia
Обновлено в 04:57
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула штукатурка
В одном из детских садов Благовещенска обрушилась массивная часть штукатурки. В результате происшествия пострадали трое детей.
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Политика
Макрон назвал условия возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине.
Обновлено в 16:20
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
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В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.
Обновлено в 19:00
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Егор Холявин проходит реабилитацию из-за анорексии
Плюс ко всему Егор Холявин страдает расстройством пищевого поведения, из-за чего был вынужден обратиться за квалифицированной помощью.
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Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
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Наука
Мягкие роботы получили электрофлюидные логические схемы
Инженеры уже добились промежуточных успехов в мягкой робототехнике: в 2016 году был создан полностью мягкий робот с микрофлюидной логической схемой, однако такой способ управления имеет свои ограничения.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50