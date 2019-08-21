Футбол

Хавбек «Браги» Орта о «Спартаке»: «Мы нацелены пройти дальше»Sports.ru 10:58

Брага — Спартак
завтра
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился мыслями перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Спартака».
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