Футбол
Хавбек «Браги» Орта о «Спартаке»: «Мы нацелены пройти дальше»Sports.ru 10:58
Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился мыслями перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Спартака».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Хоккей
КХЛ. Дацюк пропустит старт сезона
Тренерский штаб команды из Екатеринбурга не планирует форсировать подготовку Дацюка, поэтому начнет сезон без него.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Наука
Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс
Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Футбол
«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду
Обновлено в 06:48
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Авто
Названы топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России
Как сообщает портал «АВТОСТАТ», в первом полугодии этого года из России в другие государства (кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тыс. легковых авто, что на 37% больше, чем за такой же период 2018 года.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Гоша Куценко, не смущаясь, обнял за грудь Любовь Толкалину
Обновлено в 13:46
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300
Обновлено в 06:39
Здоровье
В Чечне открыли новую районную больницу
Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.
Обновлено в 10:35
Технологии
В Пскове археологи нашли холодильник XVII века
Проводя раскопки на территории исторического центра Пскова, археологами найден "холодильник" XVII.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
Обновлено в 09:52
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24