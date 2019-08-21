Футбол

Хавбек «Браги» Орта о «Спартаке»: «Мы нацелены пройти дальше»Sports.ru 10:58

2 фото
Полузащитник «Браги» Рикарду Орта поделился мыслями перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Спартака».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нападающий «Браги» Орта: «Уверен, что мы проведем отличный матч со «Спартаком»

Sport24.ru11:07

Рикарду Орта: У «Браги» большие амбиции, постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы

Советский спорт11:01

Нападающий «Браги»: «Мы проиграли «Спортингу» и теперь хотим реабилитироваться в матче со «Спартаком»

Sportbox.RU11:48

Нападающий «Браги»: «Мы проиграли «Спортингу» и теперь хотим реабилитироваться в матче со «Спартаком»

Матч ТВ11:48

Форвард "Браги": "Спартак" - отличная команда, но мы тоже хороши"

Sport.ru11:29

Хавбек «Браги» Орта о «Спартаке»: «Мы нацелены пройти дальше»

Sports.ru10:58

Форвард «Браги» — об игре со «Спартаком»: уверен, что проведём отличный матч

Чемпионат10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика

Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей

Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Обновлено в 02:08
Футбол

Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)

В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Хоккей

КХЛ. Дацюк пропустит старт сезона

Тренерский штаб команды из Екатеринбурга не планирует форсировать подготовку Дацюка, поэтому начнет сезон без него.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Наука

Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс

Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Культура

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Футбол

«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду

Обновлено в 06:48
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Обновлено в 04:25
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Авто

Названы топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России

Как сообщает портал «АВТОСТАТ», в первом полугодии этого года из России в другие государства (кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тыс. легковых авто, что на 37% больше, чем за такой же период 2018 года.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Гоша Куценко, не смущаясь, обнял за грудь Любовь Толкалину

Обновлено в 13:46
Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300

Обновлено в 06:39
Здоровье

В Чечне открыли новую районную больницу

Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.
Обновлено в 10:35
Технологии

В Пскове археологи нашли холодильник XVII века

Проводя раскопки на территории исторического центра Пскова, археологами найден "холодильник" XVII.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress

Обновлено в 09:52
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рикарду Орта
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Брага» и сборной Португалии. Младший брат Рикарду - Андре, также профессиональный футболист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное