Футбол
Хавбек «Боруссии» может перейти в ПСЖ
Хавбек «Боруссии» может перейти в ПСЖИзвестия09:10
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль может перейти в ПСЖ во время январского трансферного окна.
Известия09:10
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Политика
В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию
В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество
Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед
Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед с целью обсуждения рабочих вопросов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:45
Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека
В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
Политика
Силуанов заявил о нарушении таможенного режима Белоруссии и России
Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что таможенный режим между Белоруссией и РФ периодически нарушается.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка
Обновлено в 02:38
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Отец Бутиной заявил о многомиллионном долге перед адвокатами
Отец Марии Бутиной рассказал о большом долге перед адвокатами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось
Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.
Обновлено вчера в 20:59
Космос
Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром
Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.
Обновлено в 04:49
Политика
Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Обновлено в 08:05
Кино
Кевин Спейси сделал первое обращение после обвинения в домогательствах
В ноябре 2017 года, после обвинений в харассменте в отношении Энтони Рэпп, Кевин Спейси решил прекратить на время сниматься в кино и сериалах.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах
Обновлено в 00:31
Происшествия
Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге
Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте
Обновлено в 07:50
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Экономика
На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет
Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.
Обновлено в 07:19
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
«Яндекс» рассказал о самых популярных покупках перед Новым годом
Обновлено в 05:01
Энергетика
Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету
Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа
В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38