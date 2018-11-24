Футбол
Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий
Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действийГазета.Ru04:00
Полузащитник "Боки Хуниорс" Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков "Ривер Плейт" на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает "Советский спорт". Хавбек поделился переживаниями из-за происшествия.
Газета.Ru04:00
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14
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