Футбол

Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий
Газета.Ru
04:00

Полузащитник "Боки Хуниорс" Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков "Ривер Плейт" на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает "Советский спорт". Хавбек поделился переживаниями из-за происшествия.
Газета.Ru04:00
Фернандо Гаго
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14

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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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