Хавбек «Боки» Барриос прошёл медосмотр для трансфера в «Зенит»Чемпионат вчера в 15:07

Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца, на своей странице в «Инстаграме» опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошёл в одной из клиник Барселоны. Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн.

Хавбек «Боки» Барриос прошёл медосмотр для трансфера в «Зенит»

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