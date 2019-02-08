Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на месяц из-за травмыЧемпионат вчера в 08:50

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 6 февраля
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
Из-за повреждения бразильский футболист пропустит от трёх до четырёх недель и, скорее всего, не поможет команде в матчах с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Примере, «Реалом» в Кубке Испании и «Лионом» в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.
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