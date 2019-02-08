Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на 3-4 недели из мышечной травмыSports.ru вчера в 12:21

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 6 февраля
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
«Барселона» сообщила о травме полузащитника Артура. 22-летний бразильский хавбек получил мышечное повреждение левой ноги. Артур выбыл на 3-4 недели и пропустит минимум четыре игры – с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Ла Лиге и первую встречу 1/16 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
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