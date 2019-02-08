Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на 3-4 недели из мышечной травмыSports.ru 12:21

«Барселона» сообщила о травме полузащитника Артура. 22-летний бразильский хавбек получил мышечное повреждение левой ноги. Артур выбыл на 3-4 недели и пропустит минимум четыре игры – с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Ла Лиге и первую встречу 1/16 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на 3-4 недели из мышечной травмы

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