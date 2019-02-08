Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на 3-4 недели из мышечной травмыSports.ru 12:21

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 6 февраля
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
«Барселона» сообщила о травме полузащитника Артура. 22-летний бразильский хавбек получил мышечное повреждение левой ноги. Артур выбыл на 3-4 недели и пропустит минимум четыре игры – с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Ла Лиге и первую встречу 1/16 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на 3-4 недели из мышечной травмы

Sports.ru12:21

Артур пропустит до одного месяца из-за травмы

РИА Новости08:15

«Барселона» лишилась Артура на три-четыре недели из-за травмы

Sport24.ru08:28

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит до четырех недель из-за травмы

Матч ТВ08:17

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит до четырех недель из-за травмы

Sportbox.RU08:17

Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на месяц из-за травмы

Чемпионат08:50

Артур из-за травмы не поможет «Барселоне» около четырех недель

Советский спорт08:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

В самарской колонии в ходе конфликта пострадали около 20 заключённых

В Единой дежурной диспетчерской службе Самары сообщили «Интерфаксу», что инцидент произошёл на территории в колонии №5. По данным агентства, в одном из бараков произошло возгорание матрасов и одеял.
Обновлено в 14:57
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Полицейские в Шереметьево сняли с рейса в Анталью трех дебоширов

Трое дебоширов сняты с рейса из "Шереметьево" в Анталью, в их отношении составлены административные протоколы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 15:48
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Политика

Консульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой

Украинские националисты устроили пикет возле генерального консульства России в Харькове, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко.
Обновлено в 13:41
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Наука

Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты

Названы самые опасные смартфоны

Первое место в рейтинге самых опасных смартфонов занял смартфон Xiaomi Mi A1. Его уровень излучения составляет в 1,75 ватт на килограмм.
Обновлено в 15:30
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

На базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" случился пожар, в котором погибли 10 человек.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Башкирии при наезде автобуса на опору ЛЭП пострадали 19 человек

Обновлено в 11:12
Наука

Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Канаде убийцу восьмерых геев осудили пожизненно

Брюс Макартур убил восьмерых гомосексуалов в районе Торонто Гей-Виллидж.
Обновлено в 15:24
Происшествия

На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир

На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».
Обновлено в 14:17
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Политика

Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»

Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний

Обновлено в 08:43
Происшествия

Директор колледжа в Керчи, где произошла стрельба, уволилась

Директор Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре произошли взрыв и стрельба, Ольга Гребенникова покинула занимаемую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных

Эксперимент привлекает внимание правительств других стран, поскольку базовый доход рассматривается, как способ стимулировать безработных к поиску работы.
Обновлено в 15:09
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное