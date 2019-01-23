Хавбек «Аякса» Де Йонг может стать самым дорогим голландским игрокомГазета.Ru вчера в 19:36

В нынешнем сезоне Де Йонг принял участие в 28 матчах за "Аякс", забил четыре мяча и отдал один результативный пас. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет переманить из "Сассуоло" второго игрока за неделю.

Авто Авто «Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей Компания «Яндекс» выпустила собственный бортовой компьютер для автомобилей, первые экземпляры поступили в продажу в Нижнем Новгороде.

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Происшествия Происшествия Появилось видео избиения Богомолова Виторганом Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.

Происшествия Происшествия В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Происшествия Происшествия Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.

Происшествия Происшествия Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Общество Общество Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля В Дамаске пообещали ответить симметрично на удары Израиля по Сирии.

Общество Общество В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году В Московском зоопарке 1 января появился на свет редкий мексиканский ядозуб из семейства ядовитых ящериц.

Наука Наука В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Политика Политика Переговоры Путина и Абэ длились более трех часов В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Общество Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст, физик Михаил Нахмансон, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Ахманов.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.

Хоккей Хоккей Овечкин стал десятым игроком в истории НХЛ по количеству хет-триков

Происшествия Происшествия СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа» Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

Технологии Технологии Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.

Авто Авто Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus Минпромторг показал на видео все этапы работ над автомобилем: от разработки эскизов до запуска в производство и установки фирменного шильдика Aurus на капоте.

Экономика Экономика Импортеры начали поднимать цены на алкоголь Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.

Происшествия Происшествия Пожар на танкерах в Черном море продолжается

Общество Общество Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Венесуэле протестующие сожгли статую Чавеса

ЖКХ ЖКХ В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Гаджеты Гаджеты Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.

Происшествия Происшествия В Кемерово загорелся маршрутный автобус Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Происшествия Происшествия Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании Забайкальский краевой суд признал виновным 23-летнего жителя Москвы в заведомо ложных сообщениях о террористических актах и приговорил его к трем годам заключения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю в среду.

Теннис Теннис Серена Уильямс уступила Плишковой в четвертьфинале Australian Open