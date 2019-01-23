Футбол

Хавбек «Аякса» Де Йонг может стать самым дорогим голландским игрокомГазета.Ru вчера в 19:36

В нынешнем сезоне Де Йонг принял участие в 28 матчах за "Аякс", забил четыре мяча и отдал один результативный пас. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет переманить из "Сассуоло" второго игрока за неделю.
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Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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